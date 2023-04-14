Во 2 сезоне сериала «Ох, уж эти детки!» в доме, полном малышей, никому не приходится скучать. Томми и его друзья продолжают познавать этот огромный и интересный мир. Они берут пример со взрослых, но зачастую неправильно понимают их поступки и намерения. Анжелика пытается спасти свою потерянную куклу Синтию, Сьюзи открывает в себе большой художественный талант, Рэнди и Люси снимают фильм о пчелах, Томми и Чаки отправляются на поиски сокровищ, а у близнецов Лил и Фила появляется новая игрушка, с которой все хотят поиграть. Родители даже не подозревают, что происходит дома, пока они не видят…