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Ох, уж эти детки! 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ох, уж эти детки!
Киноафиша Сериалы Ох, уж эти детки! Сезоны Сезон 2

Rugrats
Название Season 2
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 39
Продолжительность сезона 16 часов 15 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ох, уж эти детки!»

Во 2 сезоне сериала «Ох, уж эти детки!» в доме, полном малышей, никому не приходится скучать. Томми и его друзья продолжают познавать этот огромный и интересный мир. Они берут пример со взрослых, но зачастую неправильно понимают их поступки и намерения. Анжелика пытается спасти свою потерянную куклу Синтию, Сьюзи открывает в себе большой художественный талант, Рэнди и Люси снимают фильм о пчелах, Томми и Чаки отправляются на поиски сокровищ, а у близнецов Лил и Фила появляется новая игрушка, с которой все хотят поиграть. Родители даже не подозревают, что происходит дома, пока они не видят…

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список серий сериала Ох, уж эти детки! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
14 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
14 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
14 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
14 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
14 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
14 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
14 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
14 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
14 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
14 апреля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
14 апреля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
14 апреля 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
14 апреля 2023
The Chop
Сезон 2 Серия 14
14 апреля 2023
Tommy the Giant
Сезон 2 Серия 15
14 апреля 2023
Nanny Pip
Сезон 2 Серия 16
14 апреля 2023
Sir Spike
Сезон 2 Серия 17
14 апреля 2023
Rattled
Сезон 2 Серия 18
14 апреля 2023
Reptar Day!
Сезон 2 Серия 19
14 апреля 2023
Mission to the Little
Сезон 2 Серия 20
14 апреля 2023
Episode 21
Сезон 2 Серия 21
14 апреля 2023
Episode 22
Сезон 2 Серия 22
14 апреля 2023
Episode 23
Сезон 2 Серия 23
14 апреля 2023
Episode 24
Сезон 2 Серия 24
14 апреля 2023
Mini-Mommy
Сезон 2 Серия 25
14 марта 2024
No Talking
Сезон 2 Серия 26
14 марта 2024
The Climb
Сезон 2 Серия 27
15 марта 2024
Wolf at the Door
Сезон 2 Серия 28
15 марта 2024
Chuckie Little
Сезон 2 Серия 29
15 марта 2024
What's Your Wish?
Сезон 2 Серия 30
15 марта 2024
A Scare to Remember
Сезон 2 Серия 31
18 марта 2024
The Long Playdate
Сезон 2 Серия 32
18 марта 2024
Guitar Man
Сезон 2 Серия 33
19 марта 2024
Uncle Jake's Day Out
Сезон 2 Серия 34
19 марта 2024
Surviving Dil
Сезон 2 Серия 35
20 марта 2024
Reptar's Mama
Сезон 2 Серия 36
20 марта 2024
The Heist
Сезон 2 Серия 37
21 марта 2024
The Lambster
Сезон 2 Серия 38
21 марта 2024
Purim
Сезон 2 Серия 39
22 марта 2024
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