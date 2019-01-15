В 1 сезоне 12 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» начинается допрос Ноя, организованный Максом и Изобел. Тем временем Алекс отправляется к зданию заброшенной тюрьмы, где обнаруживают тела пришельцев, находившихся в заточении свыше полувека.
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