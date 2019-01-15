В 1 сезоне 5 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» проблемы с электроэнергией заставляют Макса и Майкла беспокоиться об Изобел. Лиз продолжает расследовать смерть Розы, сталкиваясь с вероятным свидетелем Грантом Грином.
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