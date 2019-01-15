В 1 сезоне 13 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» обстановка в глубинке достигает апогея. Начинаются поиски Ноя, ранившего Лиз в закусочной. Чтобы победить в неравной схватке, Макс вынужден принять судьбоносное решение.
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