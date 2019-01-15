В 1 сезоне 9 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» проходит полтора месяца. Отчаявшись, Макс едет в Техас, надеясь отыскать там целительницу, обладающую инопланетной силой. Мария тем временем продолжает искать лекарство для больной матери.
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