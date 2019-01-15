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Киноафиша Сериалы Розуэлл, Нью-Мексико Сезоны Сезон 1 Серия 9

Розуэлл, Нью-Мексико 2019 9 серия 1 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Розуэлл, Нью-Мексико»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 15 января 2019
Вот вам и приятные воспоминания
Сезон 1 / Серия 2 22 января 2019
Разрывая мое сердце
Сезон 1 / Серия 3 29 января 2019
Куда подевались все ковбои?
Сезон 1 / Серия 4 5 февраля 2019
Молчи
Сезон 1 / Серия 5 12 февраля 2019
Повеяло духом юности
Сезон 1 / Серия 6 26 февраля 2019
Я видел знак
Сезон 1 / Серия 7 5 марта 2019
Еле дыша
Сезон 1 / Серия 8 12 марта 2019
Песни о Техасе
Сезон 1 / Серия 9 19 марта 2019
Я не хочу пропустить это
Сезон 1 / Серия 10 26 марта 2019
Шампанское с сюрпризом
Сезон 1 / Серия 11 9 апреля 2019
Негодяй
Сезон 1 / Серия 12 16 апреля 2019
Восстановление спутников
Сезон 1 / Серия 13 23 апреля 2019
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» проходит полтора месяца. Отчаявшись, Макс едет в Техас, надеясь отыскать там целительницу, обладающую инопланетной силой. Мария тем временем продолжает искать лекарство для больной матери.

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