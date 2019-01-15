В 1 сезоне 4 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» в местной больнице отключается электроэнергия, из-за чего Макс сталкивается с угрозой раскрытия. Лиз тем временем узнает подробности о дне смерти Розы и обращается за помощью к Кайлу.
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