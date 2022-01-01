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Киноафиша Сериалы Рим Актеры и роли

Актеры сериала «Рим»

Актеры сериала «Рим» Вся информация о сериале
Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой James Purefoy
Mark Antony Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон Ray Stevenson
Titus Pullo Индира Варма
Индира Варма Indira Varma
Niobe
Кевин МакКидд Kevin McKidd
Lucius Vorenus
Керри Кондон
Керри Кондон Kerry Condon
Octavia of the Julii Энцо Чиленти
Энцо Чиленти Enzo Cilenti
Evander Pulchio
Карл Джонсон Karl Johnson
Porcius Cato
Полли Уокер
Полли Уокер Polly Walker
Atia of the Julii Кеннет Крэнэм
Кеннет Крэнэм Kenneth Cranham
Pompey Magnus Тобайас Мензис
Тобайас Мензис Tobias Menzies
Marcus Junius Brutus Линдси Дункан
Линдси Дункан Lindsay Duncan
Servilia of the Junii Киран Хайндс
Киран Хайндс Ciarán Hinds
Julius Caesar Дэвид Бамбер
Дэвид Бамбер David Bamber
Marcus Tullius Cicero
Николас Вудесон Nicholas Woodeson
Posca
Suzanne Bertish
Eleni
Coral Amiga
Vorena the Elder
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