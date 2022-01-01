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Киноафиша Сериалы Родители Сезоны
Родители (2015 - 2020), список сезонов Родители 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Супер
Список сезонов сериала «Родители»
Родители - Сезон 1 Сезон 1
2015, 48 эпизодов
 
Родители - Сезон 2 Сезон 2
2019, 20 эпизодов
 
Родители - Сезон 3 Сезон 3
2020, 20 эпизодов
 
Родители - Сезон 4 Сезон 4
2020, 20 эпизодов
 
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