1 Record of Youth Janet Suhh / Park Sang Hee 0:37

2 Go SEUNGKWAN / Surf Green 3:33

3 You're In My Soul CHUNG HA 3:29

4 Every Second BAEKHYUN 3:32

5 Shine on You Whee In / Surf Green 4:31

6 What If Kim Jae Hwan / 박진호 3:44

7 Spotlight BOBBY 3:35

8 Brave Enough LeeHi / Park Sang Hee 4:04

9 Just You J Rabbit 3:45

10 What My Heart Says KIMSEJEONG / Surf Green 3:51

11 It's OK, Because It's You Xani / Surf Green 3:54

12 Open Door Janet Suhh / Park Sang Hee 3:17

13 Still Dreaming Janet Suhh 3:37

14 Rebirth Kim Kyung Hee 2:08

15 HyeJun's Room NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee 3:26

16 The Day It Rained NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee 2:31

17 Light Steps NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong 2:42

18 Since Lee Yeon Joo / 이연주 2:17

19 Because We're Friends NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong 2:49

20 Normal Person NAM HYE SEUNG, Cheon Jung Hoon / 전정훈 2:01

21 Early Notice Kim Soo Hyun 2:39

22 Grandpa Dancing Kim Kyung Hee 1:22

23 Laugh Together NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong 2:16

24 Father and Son NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong 2:12

25 I'm Different Lee Yeon Joo / 이연주 1:59

26 Street in Front of Home NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee 3:13

27 We Call It Family NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee 2:42

28 Jinx NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee 3:20

29 Bungee Jump Heo Seok / 허석 3:35

30 Got Crush on Me? Kim Soo Hyun 2:18

31 Road We Walk Together NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong 3:57

32 I'm Your Fan 김문정 2:50