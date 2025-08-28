Меню
Статьи о сериале «Реальные пацаны»

Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили
28 августа 2025 08:27
Вован
«Я в Макдоналдсе работал, я ничего не боюсь»: мудрые и смешные цитаты из «Реальных пацанов» Гопники из Перми смотрят вдаль и верят, но трамвай не едет пока.
25 марта 2025 17:38
Пермь уже никогда не будет прежней: отвечаем, будет ли продолжение «Реальных пацанов»
21 февраля 2025 18:36
