В 1 сезоне 4 серии сериала «Реальные пацаны» Николай не может разобраться, строить ли ему отношения с Лерой или же проще остаться с любящей его Машей. Параллельно друзья хотят прокрасться в женское общежитие, а мама подозревает отчима в воровстве...