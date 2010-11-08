В 1 сезоне 20 серии сериала «Реальные пацаны» пермский пацан делает своей девушке дорогой подарок, который ему «подкинул» двоюродный брат. Эдик вместе с Валей и Машей оправляется загорать на крышу, но дело в итоге оборачивается мордобоем...