В 1 сезоне 32 серии сериала «Реальные пацаны» свадьбы Эдика и Базанова оказываются на грани катастрофы. Оба жениха в последний момент оставляют будущих жен. Параллельно Николай в очередной раз ругается с Валерией, которая решает с ним расстаться.