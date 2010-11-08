В 1 сезоне 32 серии сериала «Реальные пацаны» свадьбы Эдика и Базанова оказываются на грани катастрофы. Оба жениха в последний момент оставляют будущих жен. Параллельно Николай в очередной раз ругается с Валерией, которая решает с ним расстаться.
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