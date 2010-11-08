В 1 сезоне 28 серии сериала «Реальные пацаны» главные герои повсюду разыскивают Диму. В итоге они находят его на даче Маши. К счастью, деньги удается вернуть их законному владельцу. Эдик и Маша неожиданно для самих себя начинают сближаться.
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