В 1 сезоне 27 серии сериала «Реальные пацаны» отец Валерии хочет провернуть черное дело с помощью фирмы Коли и его двоюродного брата. Он просит героя обналичить определенную сумму денег. В итоге Николай уезжает по делам, а наличными занимается Дима.
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