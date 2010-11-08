В 1 сезоне 27 серии сериала «Реальные пацаны» отец Валерии хочет провернуть черное дело с помощью фирмы Коли и его двоюродного брата. Он просит героя обналичить определенную сумму денег. В итоге Николай уезжает по делам, а наличными занимается Дима.