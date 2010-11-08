В 1 сезоне 24 серии сериала «Реальные пацаны» друзья Николая придумывают способ повлиять на местные выборы. Для этого им лишь надо собрать все пустые бюллетени. Параллельно они пытаются устроить для Коли и его Валерии приятный романтический ужин.