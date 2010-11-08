В 1 сезоне 16 серии сериала «Реальные пацаны» расставшийся с Лерой из-за ребенка Коля пытается вернуть девушку обратно. Маша, узнав, что в итоге не беременна, ищет способ заставить ревновать экс-бойфренда. В гости к Наумовым приезжает Димасик.