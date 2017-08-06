В 5 сезоне 8 серии сериала «Рэй Донован» предлагается очередной флэшбек с участием Эбби. После отъезда Рэя она обращается к Бриджит и Терри, принимая самое тяжелое решение в жизни. Что произошло в тот роковой день на самом деле?
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