В 5 сезоне 8 серии сериала «Рэй Донован» предлагается очередной флэшбек с участием Эбби. После отъезда Рэя она обращается к Бриджит и Терри, принимая самое тяжелое решение в жизни. Что произошло в тот роковой день на самом деле?