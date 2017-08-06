В 5 сезоне 12 серии сериала «Рэй Донован» наступает день похорон Натали. Рэй встречается с Самантой, соглашаясь на очередную рискованную сделку. Пытаясь выбраться из тюрьмы, Микки выдает окружному прокурору ценную информацию.
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