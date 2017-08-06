В 5 сезоне 7 серии сериала «Рэй Донован» задержание Банчи вынуждает Микки обратиться за помощью к Рэю. Выяснив необходимые детали, «чистильщик» инсценирует смерть Эйви. Терри приезжает в Лос-Анджелес, рассказывая о несостоявшейся операции Эбби.
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