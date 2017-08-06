В 5 сезоне 11 серии сериала «Рэй Донован» поиск Фрэнка Барнса приводит к раскрытию секрета Микки и Дэрила. Рэй вынужден искать альтернативный способ для вызволения Бриджит из камеры. Вернувшись в Лос-Анджелес, Банчи говорит с Терезой начистоту.
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