В 5 сезоне 1 серии сериала «Рэй Донован» смерть Эбби меняет жизнь «чистильщика» раз и навсегда. Дети разъезжаются по разным уголкам США, а Микки провоцирует драку, завершающуюся для Рэя судом. Тем временем Терри и Морин готовятся к свадьбе.
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