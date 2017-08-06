В 5 сезоне 6 серии сериала «Рэй Донован» раскрываются детали прекращения терапии Эбби. Микки пытается освободить Банчи, но попадает в неприятности. Терри навещает Бриджит, тогда как Рэй узнает о том, насколько опасна Саманта Уинслоу.
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