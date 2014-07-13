Во 2 сезоне 1 серии сериала «Рэй Донован» на пороге дома семьи появляются агенты ФБР. Они требуют от Рэя передать своего отца Микки в руки правосудия. Обеспокоенная браком, Эбби решает посетить психотерапевта, а Коннор дерется с одноклассником.
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