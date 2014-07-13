Во 2 сезоне 7 серии сериала «Рэй Донован» Конор требует от родителей организовать вечеринку по случаю его дня рождения. Напряжение возрастает, когда Терри, Банчи и Микки оказываются под одной крышей. Дела Бриджит также идут не лучшим образом.
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