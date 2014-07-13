Во 2 сезоне 11 серии сериала «Рэй Донован» Кейт близка к публикации материала. На случай ареста Рэй принимает контрмеры, но в ситуацию вмешивается Эзра. План ограбления Микки трещит по швам, когда его подельника арестовывают.
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