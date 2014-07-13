Во 2 сезоне 4 серии сериала «Рэй Донован» карьера Эда Кокрана под угрозой. Рэй пытается заставить члена банды Салли замолчать. Кроме того, у Эбби появляется новый друг, а Банчи знакомится на работе с привлекательной женщиной и ее ребенком.
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