Во 2 сезоне 2 серии сериала «Рэй Донован» возвращение Микки в Лос-Анджелес осложняет жизнь всей семье. Для слежки Рэй подкупает продажного копа Рональда Кейта. Тем временем Эд Кокран рассказывает журналистам о поимке Салли.
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