Во 2 сезоне 9 серии сериала «Рэй Донован» над Бриджит нависает смертельная угроза. Эбби и Рэй ищут способ, как уберечь дочь от Куки. Кейт находит очередной источник для получения информации. Микки тем временем готовится провернуть ограбление.
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