В 3 сезоне 6 серии мультсериала «Рапунцель: Новая история» принцесса сама не замечает, как пытается сделать из новой фрейлины Кассандру. Юджин припоминает Рапунцель, что два года назад у них с Кассандрой дружба сложилась далеко не сразу.