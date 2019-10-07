В 3 сезоне 12 серии мультсериала «Рапунцель: Новая история» филин ведет за собой Рапунцель и Юджина прямо на знакомый им необитаемый остров. Там они обнаруживают капитана королевской гвардии и… Кассандру, но в виде четырехлетней версии себя.