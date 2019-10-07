В 3 сезоне 14 серии мультсериала «Рапунцель: Новая история» Рапунцель, Юджин и Ланс отправляются в башню к Кассандре, чтобы вызволить Вэриана. Пока бывшие подруги вынуждены драться друг с другом, Вэриан находит на свитке четвертое заклинание.