Рапунцель: Новая история 2017 - 2020 14 серия 3 сезон
9.1Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Рапунцель: Новая история»
Возвращение Рапунцель. Часть 1
Сезон 3 / Серия 17 октября 2019
Возвращение Рапунцель. Часть 2
Сезон 3 / Серия 28 октября 2019
Возвращение короля
Сезон 3 / Серия 39 октября 2019
Кто боится большого страшного волка?
Сезон 3 / Серия 410 октября 2019
Потерянное сокровище Герц дер Зонна
Сезон 3 / Серия 511 октября 2019
Как все начиналось
Сезон 3 / Серия 615 октября 2019
Нет времени лучше прошлого
Сезон 3 / Серия 716 октября 2019
Король и королева сердец
Сезон 3 / Серия 817 октября 2019
Бойся, бойся!
Сезон 3 / Серия 918 октября 2019
Дракон Паскаля
Сезон 3 / Серия 1012 января 2020
День животных
Сезон 3 / Серия 1119 января 2020
Разделенные островами
Сезон 3 / Серия 1226 января 2020
Месть Кассандры. Часть 1
Сезон 3 / Серия 132 февраля 2020
Месть Кассандры. Часть 2
Сезон 3 / Серия 149 февраля 2020
Гонка к cпирали
Сезон 3 / Серия 1516 февраля 2020
История двух сестер
Сезон 3 / Серия 1623 февраля 2020
Псевдофлин
Сезон 3 / Серия 171 марта 2020
Кто хоть раз был фрейлиной...
Сезон 3 / Серия 1823 февраля 2020
Ты всё найдешь в себе. Часть 1
Сезон 3 / Серия 191 марта 2020
Ты всё найдешь в себе. Часть 2
Сезон 3 / Серия 201 марта 2020
Ты всё найдешь в себе. Часть 3
Сезон 3 / Серия 211 марта 2020
О чем серия
В 3 сезоне 14 серии мультсериала «Рапунцель: Новая история» Рапунцель, Юджин и Ланс отправляются в башню к Кассандре, чтобы вызволить Вэриана. Пока бывшие подруги вынуждены драться друг с другом, Вэриан находит на свитке четвертое заклинание.
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
В какой серии «Бригады» умирает мама Саши Белого? Этот момент меняет все
Не только «Супермен»: 5 горячих новинок кинопроката, которые смотрят по всему миру прямо сейчас
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail