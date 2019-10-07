Рапунцель: Новая история 2017 - 2020 15 серия 3 сезон
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Все серии 3 сезона «Рапунцель: Новая история»
Возвращение Рапунцель. Часть 1
Сезон 3 / Серия 17 октября 2019
Возвращение Рапунцель. Часть 2
Сезон 3 / Серия 28 октября 2019
Возвращение короля
Сезон 3 / Серия 39 октября 2019
Кто боится большого страшного волка?
Сезон 3 / Серия 410 октября 2019
Потерянное сокровище Герц дер Зонна
Сезон 3 / Серия 511 октября 2019
Как все начиналось
Сезон 3 / Серия 615 октября 2019
Нет времени лучше прошлого
Сезон 3 / Серия 716 октября 2019
Король и королева сердец
Сезон 3 / Серия 817 октября 2019
Бойся, бойся!
Сезон 3 / Серия 918 октября 2019
Дракон Паскаля
Сезон 3 / Серия 1012 января 2020
День животных
Сезон 3 / Серия 1119 января 2020
Разделенные островами
Сезон 3 / Серия 1226 января 2020
Месть Кассандры. Часть 1
Сезон 3 / Серия 132 февраля 2020
Месть Кассандры. Часть 2
Сезон 3 / Серия 149 февраля 2020
Гонка к cпирали
Сезон 3 / Серия 1516 февраля 2020
История двух сестер
Сезон 3 / Серия 1623 февраля 2020
Псевдофлин
Сезон 3 / Серия 171 марта 2020
Кто хоть раз был фрейлиной...
Сезон 3 / Серия 1823 февраля 2020
Ты всё найдешь в себе. Часть 1
Сезон 3 / Серия 191 марта 2020
Ты всё найдешь в себе. Часть 2
Сезон 3 / Серия 201 марта 2020
Ты всё найдешь в себе. Часть 3
Сезон 3 / Серия 211 марта 2020
О чем серия
В 3 сезоне 15 серии мультсериала «Рапунцель: Новая история» Кассандра берет Калиопу в заложницы, чтобы Рапунцель отдала ей ключ от сундука. Жалостливость принцессы оказалась на руку злу, и Кассандра вместе с Зан Тири обретают силу над братством.
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