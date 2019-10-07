В 3 сезоне 15 серии мультсериала «Рапунцель: Новая история» Кассандра берет Калиопу в заложницы, чтобы Рапунцель отдала ей ключ от сундука. Жалостливость принцессы оказалась на руку злу, и Кассандра вместе с Зан Тири обретают силу над братством.