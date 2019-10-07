В 3 сезоне 18 серии мультсериала «Рапунцель: Новая история» Кассандра наконец-то осознает, что была под влиянием Зан Тири и натворила много глупостей. Чтобы пробраться в замок и помириться с Рапунцель, она прикидывается другой фрейлиной.