В 1 сезоне сериала «Пропавшая» события разворачиваются вокруг крайне состоятельного семейства Габлер. В один прекрасный день в их жизнь возвращается некогда пропавшая дочь по имени Лена. Оказывается, девушка бесследно исчезла более десяти лет назад. Как родители ни старались, они так и не смогли вернуть ее домой. Поначалу все ужасно радуются произошедшему событию: Катерина с распахнутыми объятиями принимает блудную дочь, однако ее муж не питает никаких иллюзий в отношении Лены. Со временем становится понятно, что ее возвращение сильно повлияло на психическое состояние семьи.