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Пропавшая 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пропавшая
Киноафиша Сериалы Пропавшая Сезоны Сезон 1

Пропавшая 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Пропавшая»

В 1 сезоне сериала «Пропавшая» события разворачиваются вокруг крайне состоятельного семейства Габлер. В один прекрасный день в их жизнь возвращается некогда пропавшая дочь по имени Лена. Оказывается, девушка бесследно исчезла более десяти лет назад. Как родители ни старались, они так и не смогли вернуть ее домой. Поначалу все ужасно радуются произошедшему событию: Катерина с распахнутыми объятиями принимает блудную дочь, однако ее муж не питает никаких иллюзий в отношении Лены. Со временем становится понятно, что ее возвращение сильно повлияло на психическое состояние семьи.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пропавшая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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