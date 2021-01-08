В 1 сезоне сериала «Представьте, что вы в городе» главная героиня — известная американская писательница и комедиантка Фран Лебовиц — рассуждает о своей безграничной любви к Нью-Йорку. Фран живет в этом городе уже много лет, однако даже сейчас она не перестает находить в нем что-то прекрасное. Писательница все еще очарована странными нью-йоркскими особенностями, сумасшедшим ритмом жизни его жителей и бескрайним духом свободы, который его окружает. Вместе с оскароносным американским кинематографистом Мартином Скорсезе Лебовиц рассуждает о том, почему люди так быстро влюбляются в Нью-Йорк и почему этот город так прекрасен.