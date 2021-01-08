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Представьте, что вы в городе 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Представьте, что вы в городе
Киноафиша Сериалы Представьте, что вы в городе Сезоны Сезон 1

Pretend It's a City 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Представьте, что вы в городе»

В 1 сезоне сериала «Представьте, что вы в городе» главная героиня — известная американская писательница и комедиантка Фран Лебовиц — рассуждает о своей безграничной любви к Нью-Йорку. Фран живет в этом городе уже много лет, однако даже сейчас она не перестает находить в нем что-то прекрасное. Писательница все еще очарована странными нью-йоркскими особенностями, сумасшедшим ритмом жизни его жителей и бескрайним духом свободы, который его окружает. Вместе с оскароносным американским кинематографистом Мартином Скорсезе Лебовиц рассуждает о том, почему люди так быстро влюбляются в Нью-Йорк и почему этот город так прекрасен.

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Список серий 1-го сезона сериала «Представьте, что вы в городе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Представьте, что вы в городе Pretend It's a City
Сезон 1 Серия 1
8 января 2021
Дела культуры Cultural Affairs
Сезон 1 Серия 2
8 января 2021
Столичный общественный транспорт Metropolitan Transit
Сезон 1 Серия 3
8 января 2021
Бюджетная комиссия Board of Estimate
Сезон 1 Серия 4
8 января 2021
Департамент спорта и здравоохранения Department of Sports & Health
Сезон 1 Серия 5
8 января 2021
Городской архив Hall of Records
Сезон 1 Серия 6
8 января 2021
Библиотеки Library Services
Сезон 1 Серия 7
8 января 2021
График выхода всех сериалов
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