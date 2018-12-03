Полицейский с Рублевки 4 сезон 1 серия смотреть онлайн
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Все серии 4 сезона «Полицейский с Рублевки»
Сезон 4 / Серия 13 декабря 2018
Сезон 4 / Серия 24 декабря 2018
Сезон 4 / Серия 35 декабря 2018
Сезон 4 / Серия 46 декабря 2018
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Сезон 4 / Серия 68 декабря 2018
Сезон 4 / Серия 79 декабря 2018
Сезон 4 / Серия 810 декабря 2018
О чем серия
В 4 сезоне 1 серии сериала «Полицейский с Рублевки» Гриша Измайлов, Мухич и Яковлев расследуют кражу фэнтези-артефакта Элартара. Выслеживая вора, правоохранители превращаются в персонажей онлайн-игры — эльфа, гнома и короля.
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