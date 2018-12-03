Полицейский с Рублевки 4 сезон 3 серия смотреть онлайн
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Все серии 4 сезона «Полицейский с Рублевки»
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Сезон 4 / Серия 810 декабря 2018
О чем серия
В 4 сезоне 3 серии сериала «Полицейский с Рублевки» загадочный пироманьяк делает неожиданный ход и поджигает машины полиции в Барвихе, пока сами стражи правопорядка находятся на выезде. Яковлев, Гриша и Мухич принимают это слишком близко к сердцу.
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