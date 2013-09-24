В 3 сезоне 15 серии сериала «В поле зрения» компьютерная программа указывает на оператора службы спасения. Теперь Гарольду необходимо проникнуть в штат работников для того, чтобы устранить проблему и защитить женщину по имени Сандра.
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