В 3 сезоне 9 серии сериала «В поле зрения» компьютерная программа в очередной раз выдает сразу несколько номеров. Однако все они указывают на одного человека, который долгое время живет под разными именами. Все номера принадлежат Джону Ризу.
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