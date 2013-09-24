В 3 сезоне 22 серии сериала «В поле зрения» для того, чтобы предотвратить работу Decima и спасти Финча, всем, кто когда-либо помогал Гарольду, предстоит объединить свои силы. Герои, работая вместе, пытаются остановить новую программу «Самаритянин».
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