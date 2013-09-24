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Киноафиша Сериалы В поле зрения Сезоны Сезон 3 Серия 12

В поле зрения 2011 - 2016 12 серия 3 сезон

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10 голосов
Все серии 3 сезона «В поле зрения»
Свобода
Сезон 3 / Серия 1 24 сентября 2013
Нечего скрывать
Сезон 3 / Серия 2 1 октября 2013
Сердцеед
Сезон 3 / Серия 3 8 октября 2013
Обоснованное сомнение
Сезон 3 / Серия 4 15 октября 2013
Интервью
Сезон 3 / Серия 5 22 октября 2013
Преждевременная смерть
Сезон 3 / Серия 6 29 октября 2013
Идеальный Марк
Сезон 3 / Серия 7 5 ноября 2013
Конец игры
Сезон 3 / Серия 8 12 ноября 2013
Перекресток
Сезон 3 / Серия 9 19 ноября 2013
Удел дьявола
Сезон 3 / Серия 10 26 ноября 2013
Лета
Сезон 3 / Серия 11 17 декабря 2013
Истина
Сезон 3 / Серия 12 7 января 2014
4C
Сезон 3 / Серия 13 14 января 2014
Происхождение
Сезон 3 / Серия 14 4 февраля 2014
Последний звонок
Сезон 3 / Серия 15 25 февраля 2014
Оперативная память
Сезон 3 / Серия 16 4 марта 2014
/
Сезон 3 / Серия 17 18 марта 2014
Верность
Сезон 3 / Серия 18 25 марта 2014
Когда уйдем со школьного двора...
Сезон 3 / Серия 19 1 апреля 2014
Пособие по случаю смерти
Сезон 3 / Серия 20 15 апреля 2014
Бета
Сезон 3 / Серия 21 29 апреля 2014
Дом разделенный
Сезон 3 / Серия 22 6 мая 2014
Бог из машины
Сезон 3 / Серия 23 13 мая 2014
О чем cерия

В 3 сезоне 12 серии сериала «В поле зрения» Гарольд вместе с Самин и Артуром предпринимает попытку получить диски программы, однако вскоре герои оказываются в ловушке. А в это время Фаско пытается уговорить Джона вернуться к работе.

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