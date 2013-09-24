В 3 сезоне 12 серии сериала «В поле зрения» Гарольд вместе с Самин и Артуром предпринимает попытку получить диски программы, однако вскоре герои оказываются в ловушке. А в это время Фаско пытается уговорить Джона вернуться к работе.
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