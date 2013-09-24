В 3 сезоне 13 серии сериала «В поле зрения» Джон оказывается на борту самолета, где также случайным образом находится человек, чей номер был выдан «Машиной». Теперь гой, будучи не в силах оставаться в стороне, должен вмешаться в дело.
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