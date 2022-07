1 Comet (Perpetual Grace, Ltd. Theme Song) The Jones Sisters / Стив Конрад 2:41

2 Iris The Jones Sisters / Стив Конрад 3:12

3 You Are Hurting Me The Jones Sisters / Стив Конрад 3:03

4 Kawasaki Kx80 The Jones Sisters / Стив Конрад 3:08

5 Resonate The Jones Sisters / Стив Конрад 4:04

6 Brother Down The Jones Sisters / Стив Конрад 2:22

7 The Soft Power of Your Young Heart The Jones Sisters / Стив Конрад 2:49

8 My Old Old Lady The Jones Sisters / Стив Конрад 4:47

9 I Want to Get Something Going On The Jones Sisters / Стив Конрад 4:06

10 Lowrider Capitol The Jones Sisters / Стив Конрад 2:11

11 Drunk The Jones Sisters / Стив Конрад 4:23

12 Restless as the Former Horses The Jones Sisters / Стив Конрад 3:11