В 1 сезоне 3 серии сериала «Пенелопа» Алене не удается сообщить супругу о беременности из-за потери связи. Через некоторое время становится известно, что судно Стрельцова затонуло. Все члены экипажа сухогруза официально признаны погибшими.
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