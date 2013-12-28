В 1 сезоне 6 серии сериала «Пенелопа» проходят похороны Нины Михайловны. Ивану удается дозвониться до супруги из плена, но трубку поднимает Сергей. Двоюродный брат Алены решает продать дом матери, и теперь девушке с сыном нужно искать жилье.