В 1 сезоне 6 серии сериала «Пенелопа» проходят похороны Нины Михайловны. Ивану удается дозвониться до супруги из плена, но трубку поднимает Сергей. Двоюродный брат Алены решает продать дом матери, и теперь девушке с сыном нужно искать жилье.
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