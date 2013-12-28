В 1 сезоне 7 серии сериала «Пенелопа» Алена отправляется в Санкт-Петербург к Маргарите Семеновне, чтобы забрать сына. Благодаря другу детства девушке удается поговорить с контр-адмиралом об исчезновении экипажа сухогруза «Одиссей».
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