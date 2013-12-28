В 1 сезоне 8 серии сериала «Пенелопа» Иван получает ранение и оказывается в лагере «Врачей без границ». Контр-адмирал Волков организует спасательную операцию для экипажа «Одиссея». Алена не находит среди вернувшихся своего супруга...