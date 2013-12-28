В 1 сезоне 5 серии сериала «Пенелопа» проходит несколько лет после исчезновения экипажа сухогруза «Одиссей». В новостях Алена видит на пропавшем моряке свитер, который связала когда-то для Ивана. Нина Михайловна случайно встречает юношескую любовь.
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