В 1 сезоне 5 серии сериала «Пенелопа» проходит несколько лет после исчезновения экипажа сухогруза «Одиссей». В новостях Алена видит на пропавшем моряке свитер, который связала когда-то для Ивана. Нина Михайловна случайно встречает юношескую любовь.