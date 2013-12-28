Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Пенелопа Сезоны Сезон 1 Серия 5

Пенелопа 2013 5 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 28 декабря 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 28 декабря 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 декабря 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 28 декабря 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 29 декабря 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 29 декабря 2013
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 29 декабря 2013
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 29 декабря 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Пенелопа» проходит несколько лет после исчезновения экипажа сухогруза «Одиссей». В новостях Алена видит на пропавшем моряке свитер, который связала когда-то для Ивана. Нина Михайловна случайно встречает юношескую любовь. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины 8 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Приложение киноафиши