В 1 сезоне 2 серии сериала «Пенелопа» во время сильного шторма Стрельцов случайно роняет телефон в море. Алена переживает, что возлюбленный несколько дней не выходит на связь. Сергей пытается убедить девушку в том, что мужчина ее бросил.