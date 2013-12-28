В 1 сезоне 2 серии сериала «Пенелопа» во время сильного шторма Стрельцов случайно роняет телефон в море. Алена переживает, что возлюбленный несколько дней не выходит на связь. Сергей пытается убедить девушку в том, что мужчина ее бросил.
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